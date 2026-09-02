Belpietro: «Perché Ranucci attacca tutti tranne Lavitola?»

Il caso Report e la bufera attorno a Sigfrido Ranucci continuano a far discutere. Nel nuovo episodio di TivùVerità, Francesco Borgonovo commenta la vicenda con il direttore Maurizio Belpietro, mettendo a fuoco le spaccature interne alla Rai e gli attacchi del conduttore uscente ai colleghi Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.

Ranucci, al posto di predersela con Valter Lavitola, il faccendiere che lo ha manipolato e tradito, si accanisce su chi è stato scelto per proseguire la trasmissione. Tra complotti smentiti e cene equivoche, Belpietro analizza le contraddizioni della vicenda, smontando il mito dell’intoccabilità di Report e ridefinendo il vero ruolo del servizio pubblico.