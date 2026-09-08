Belpietro: «In Germania non torna il nazismo»

La vittoria di Afd in Sassonia ha riacceso lo scontro politico: i media evocano lo spettro del ritorno del nazismo, mentre l’elettorato di destra viene ancora una volte demonizzato e bollato come ignorante o manipolato. Ma cosa sta succedendo davvero in Germania e in Europa?

Francesco Borgonovo ne parla con il direttore Maurizio Belpietro, analizzando le reali conseguenze di questa svolta, il peso dei movimenti radicali sui governi nazionali e l’impatto che l’avanzata delle destre potrà avere sul futuro delle istituzioni dell’Unione Europea.