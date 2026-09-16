Famiglia del bosco, primo giorno di scuola per i bambini

Primo giorno di scuola per i bambini della «famiglia nel bosco», accompagnati in auto da due persone, tra cui la maestra che da gennaio ha fatto loro lezione nella struttura protetta di Vasto.

I bambini sono stati fatti entrare da una porta secondaria per evitare il contatto con i giornalisti appostati nei pressi dell’istituto scolastico pubblico. Finora i minori avevano seguito un percorso di homeschooling.

Ieri, a causa della massiccia presenza dei media, era stato annullato l’incontro nella nuova casa di Palmoli tra i bambini e i genitori. Il sindaco Giuseppe Masciulli aveva fatto allontanare i giornalisti, ma gli assistenti sociali hanno comunque ritenuto che non ci fossero le adeguate «condizioni di sicurezza» per i minori, decidendo di spostare l’incontro nella consueta località protetta.