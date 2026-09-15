Famiglia del bosco, sindaco di Palmoli: «Dal Comune 75mila euro per la casa famiglia»

«Siamo arrivati all’apertura dell’anno scolastico e le indicazioni del Ctu del tribunale non venivano ancora attuate. Ad oggi hanno programmato i rientri settimanali dei bambini sulle strade che avete visto, con temperatura invernale, con la pioggia, con la nebbia, se non con la neve. Insomma, una situazione di estremo disagio». Lo ha detto il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, parlando con i giornalisti davanti alla casa concessa gratuitamente e temporaneamente alla «famiglia del bosco».

«Ci saranno rientri infrasettimanali a Palmoli, ma anche incontri protetti a Gissi – ha aggiunto -. Questi bambini viaggeranno sulle strade dell’Alto Vastese che si trovano in queste condizioni perché la zona è stata interessata da avversità atmosferiche. Ricordiamo che sul Trigno è crollato il ponte, c’è stato un morto e tante altre difficoltà non ancora risolte. Mi pare che con questi procedimenti la tutela dei minori sia passata all’ultimo posto».

Il sindaco ha inoltre spiegato che il Comune ha stanziato 75mila euro per la casa famiglia, destinati a coprire la retta dei bambini. «È una cifra importante per un municipio con 850 abitanti», ha sottolineato Masciulli.