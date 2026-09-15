Corsa clandestina di cavalli con un Kalashnikov, arrestato 21enne

Era in sella a uno scooter, al seguito di una corsa clandestina di cavalli a Palagonia, e brandiva un Kalashnikov. È l’accusa contestata dalla Procura di Catania a un 21enne, arrestato per porto abusivo di arma da guerra, con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione mafiosa denominata clan Cappello-Bonaccorsi.

Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento nasce dalle indagini avviate sulla corsa clandestina di cavalli che si è tenuta all’alba dell’8 maggio scorso a Palagonia, il cui video è diventato virale sui social.