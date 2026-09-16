Maurizio Belpietro: «Le balle di sinistra su immigrati e guerra»

Maurizio Belpietro analizza le contraddizioni della politica italiana. Mentre la sinistra usa il tema della sicurezza solo per calcolo elettorale continuando a ignorare l’immigrazione clandestina, la magistratura applica due pesi e due misure, accanendosi su chi si difende e lasciando liberi criminali recidivi. Sul fronte economico, il taglio del gas russo e i limiti di una transizione ecologica ideologica e piena di veti locali stanno strangolando le tasche dei cittadini. Infine, sul piano politico, se il Governo arriverà a fine legislatura ma dovrà compattarsi con l’area Vannacci per vincere, l’opposizione – pur frammentata su tasse e geopolitica – si alleerà all’unico scopo di occupare le poltrone.