Pedopornografia online, scoperte 34.000 immagini e 22.000 video

Una presunta organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pedopornografico è stata scoperta dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma.

Il gip ha emesso 17 misure cautelari, dieci delle quali eseguite in flagranza, tra cui una in Svizzera. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati oltre 22mila video e 34mila immagini, per un totale di 282,9 gigabyte di materiale illecito.

Le indagini sono state avviate nel 2024 a seguito delle informazioni condivise, nell’ambito della cooperazione internazionale, dall’agenzia statunitense Homeland Security Investigations (Hsi). Le segnalazioni riguardavano la presenza su Telegram di un gruppo privato denominato «New Saga», dedito alla diffusione di materiale pedopornografico.