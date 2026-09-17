Tir sfonda il guard rail, cabina sospesa nel vuoto: salvo il conducente

Un bilico è uscito di strada questa mattina prima dell’alba a Milano, sfondando le protezioni di uno svincolo sopraelevato e fermandosi con la cabina di guida sospesa nel vuoto. Il conducente è stato salvato dai Vigili del fuoco ed è rimasto illeso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30 alla rotonda Merlata, nel Gallaratese, che conduce al centro commerciale. Per cause ancora da chiarire, il mezzo è uscito di strada, ha sfondato il guard rail ed è rimasto incastrato.

I vigili del fuoco sono intervenuti mettendo prima in sicurezza la cabina e imbragandola, quindi hanno estratto ed evacuato il camionista. L’uomo non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale.