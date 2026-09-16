IA, Trump non frena

L’IA divide Silicon Valley e Trump, mentre midterm, Hormuz e Fed mostrano un’America sotto pressione.
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Maurizio Belpietro analizza le contraddizioni della politica italiana. Mentre la sinistra usa il tema della sicurezza solo per calcolo elettorale continuando a ignorare l'immigrazione clandestina, la magistratura applica due pesi e due misure, accanendosi su chi si difende e lasciando…
Indonesia, traghetto si rovescia: morti e dispersi
Naufragio tra le isole di Giava e del Borneo in condizioni di forte vento e mare agitato: sei morti, 130 dispersi e 107 persone tratte in salvo.
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Cuciniamo insieme | Risotto con barbabietola, mascarpone e noci
Piove, non fa freddo, ma profumi e desideri autunnali cominciano a bussare ai nostri sensi. Così abbiamo deciso di portare in tavola un ortaggio che segna questo passaggio di stagione: la barbabietola o rapa rossa.
Treno deragliato in Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio
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Di Battista è atterrato a Ciampino, l’ex deputato trasportato al Gemelli
L’arrivo da Cuba dopo uno scalo in Lussemburgo. Di Battista era stato ricoverato all’Avana dopo forti dolori alla testa e operato d’urgenza la scorsa settimana.