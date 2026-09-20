Maurizio Belpietro: «La Verità, dieci anni di giornalismo indipendente»

Maurizio Belpietro ripercorre la nascita del suo quotidiano, fondato dieci anni fa come reazione a un sistema mediatico condizionato dal potere politico ed economico.

La Verità, nata con l’obiettivo di garantire una linea editoriale pienamente autonoma, si è sempre distinta per l’assenza di gruppi finanziari alle spalle, mettendo al centro unicamente la curiosità e la libertà dei propri giornalisti.

In questo decennio La Verità ha fatto del non-conformismo e della propria libertà di giudizio la sua cifra distintiva, rivendicando la scelta di raccontare i fatti sempre senza imbarazzi, filtri e condizionamenti di sorta.

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L’IA divide Silicon Valley e Trump, mentre midterm, Hormuz e Fed mostrano un’America sotto pressione.

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Maurizio Belpietro analizza le contraddizioni della politica italiana. Mentre la sinistra usa il tema della sicurezza solo per calcolo elettorale continuando a ignorare l'immigrazione clandestina, la magistratura applica due pesi e due misure, accanendosi su chi si difende e lasciando…