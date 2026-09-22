Abusi su minore a Torino, FdI: «Secondo caso in poche settimane»

«Siamo al secondo atto pedofilo nel giro di poche settimane. È inammissibile, i minori vanno tutelati». Lo ha detto Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia, durante il presidio organizzato dal partito al parco dell’Arrivore di Torino, dove un dodicenne ha denunciato di aver subito una violenza sessuale. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile di Torino.

«Il fatto che questa violenza sia avvenuta proprio in un giardino pubblico cittadino fa capire che ci sono parti di questa città che sono prive di controllo», ha aggiunto Maurizio Marrone, vicepresidente della Regione Piemonte.

Al presidio era presente anche il consigliere comunale Enzo Liardo. «Siamo disgustati. Ho presentato una richiesta di comunicazione relativa a questo fatto e alla vigilanza nei parchi, che non vediamo», ha dichiarato.