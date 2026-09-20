I 10 anni de «La Verità» in 20 copertine

Da non perdere
Maurizio Belpietro: «La Verità, dieci anni di giornalismo indipendente»
Maurizio Belpietro ripercorre la nascita del suo quotidiano, fondato dieci anni fa come reazione a un sistema mediatico condizionato dal potere politico ed economico.
Tir sfonda il guard rail, cabina sospesa nel vuoto: salvo il conducente
L’incidente prima dell’alba alla rotonda Merlata, nel Gallaratese. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la cabina ed estratto il camionista, rimasto illeso.
Spaccio di cocaina a Piacenza: 36 indagati e 21 arresti
Smantellata una presunta organizzazione transnazionale a prevalenza tunisina: la rete gestiva lo spaccio e avrebbe favorito l’ingresso illegale in Italia anche con matrimoni fittizi.
IA, Trump non frena
L’IA divide Silicon Valley e Trump, mentre midterm, Hormuz e Fed mostrano un’America sotto pressione.
Maurizio Belpietro: «Le balle di sinistra su immigrati e guerra»
Maurizio Belpietro analizza le contraddizioni della politica italiana. Mentre la sinistra usa il tema della sicurezza solo per calcolo elettorale continuando a ignorare l'immigrazione clandestina, la magistratura applica due pesi e due misure, accanendosi su chi si difende e lasciando…
Famiglia del bosco, primo giorno di scuola per i bambini
I minori accompagnati dalla maestra che da gennaio li ha seguiti nella struttura protetta di Vasto. Ingresso da una porta secondaria per evitare i giornalisti.
Famiglia del bosco, sindaco di Palmoli: «Dal Comune 75mila euro per la casa famiglia»
Masciulli: «Una cifra importante per un municipio con 850 abitanti». I fondi serviranno a coprire la retta dei bambini.