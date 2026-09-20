I 10 anni de «La Verità» in 20 copertine

IA, Trump non frena
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L’IA divide Silicon Valley e Trump, mentre midterm, Hormuz e Fed mostrano un’America sotto pressione.

Maurizio Belpietro: «Le balle di sinistra su immigrati e guerra»
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Maurizio Belpietro analizza le contraddizioni della politica italiana. Mentre la sinistra usa il tema della sicurezza solo per calcolo elettorale continuando a ignorare l'immigrazione clandestina, la magistratura applica due pesi e due misure, accanendosi su chi si difende e lasciando…