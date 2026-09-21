Mario Giordano: «La Verità, 10 anni fuori dal coro»

A dieci anni dalla nascita de La Verità, Mario Giordano ripercorre insieme a Francesco Borgonovo un percorso giornalistico nato contro ogni pronostico e diventato l’esperienza più orgogliosa della sua carriera.
Fin dalle origini, il quotidiano si è imposto con la precisa volontà di bucare la cappa del conformismo mediatico, scegliendo di fare nomi e cognomi nei momenti più complessi di cronaca e politica.
Tra i passaggi simbolo di questo decennio, Giordano ricorda l’inchiesta immediata sulle responsabilità dei Benetton all’indomani del crollo del ponte Morandi e la narrazione controcorrente condotta durante la pandemia di Covid-19.
Guardando alle sfide di domani, Mario Giordano individua nell’impatto dell’intelligenza artificiale, nella speculazione sui data center e nei nodi legati all’Islam i prossimi terreni cruciali su cui continuare a fare un’informazione libera, critica e senza condizionamenti come solo La Verità sa fare.