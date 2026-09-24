Caivano, vermi negli alimenti di una comunità per minori

Vermi e insetti nelle farine e nel riso, oltre a cibo congelato privo di tracciabilità e condizioni igieniche non conformi. È quanto hanno trovato i Carabinieri in un deposito alimentare di Caivano, che è stato sospeso e sottoposto a sequestro, con sanzioni per diverse migliaia di euro.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Caivano insieme al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Napoli e ai servizi sociali del Comune. I controlli hanno riguardato due comunità alloggio e tre comunità educative per minori, tutte riconducibili alla stessa cooperativa.

I Carabinieri hanno denunciato la responsabile legale della cooperativa, una 37enne originaria di Maddaloni, per la violazione delle norme sull’igiene degli alimenti. Alla donna sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un totale di 4mila euro.

I controlli hanno portato anche alla sospensione del deposito alimentare, ritenuto non conforme agli standard igienico-sanitari previsti dalla normativa europea.