Chiuso il Colosseo dopo la morte dell’operaio

«Come da indicazioni ricevute dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nottetempo sul posto, il Parco archeologico del Colosseo ha disposto la chiusura dell’Anfiteatro Flavio in segno di lutto per la tragica scomparsa del lavoratore Andrea Moretti».
Lo si legge in una nota del Parco archeologico del Colosseo. La decisione, assunta già nella notte, è stata attuata dopo aver gestito il primo turno di visita, composto da migliaia di persone ignare dell’accaduto.
«Una chiusura immediata degli accessi avrebbe infatti determinato una forte concentrazione di visitatori all’esterno del monumento, con possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico», dice la nota. «Terminato il regolare deflusso delle persone presenti, il Colosseo verrà chiuso al pubblico».