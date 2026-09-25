Ruba una Land Rover e fugge sulla E45: arrestato minorenne

I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato in flagranza un 15enne, accusato di ricettazione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Un equipaggio del Nucleo Radiomobile, in transito sulla E45 in direzione sud verso Perugia, ha intimato l’alt a una Land Rover Vogue che procedeva a velocità sostenuta, all’altezza di Città di Castello. Il conducente, alla vista dei militari, non si è fermato e ha proseguito la fuga lungo la strada statale Tiberina, mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti.

Durante l’inseguimento, l’auto ha speronato una Audi A3 condotta da una giovane donna, rimasta fortunatamente illesa. Dopo l’uscita dallo svincolo di Umbertide, il fuggitivo è stato bloccato dai Carabinieri dopo aver percorso alcuni chilometri.

Al momento dell’arresto, il 15enne avrebbe opposto resistenza e aggredito i militari, che sono riusciti a immobilizzarlo. Durante le operazioni di contenimento, alcuni Carabinieri hanno riportato lievi lesioni.

Le verifiche hanno accertato che la Land Rover era stata rubata in un autosalone di Ravenna. La targa applicata sul veicolo, inoltre, risultava sovrapposta a quella originale mediante un adesivo.

Il minore, che era sprovvisto di patente e aveva precedenti di polizia, aveva con sé un flessibile a batteria, numerosi adesivi riproducenti targhe automobilistiche e un telefono cellulare. Il materiale è stato sequestrato.

Sono in corso ulteriori accertamenti, condotti dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello in collaborazione con il Reparto Operativo-Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Perugia, per identificare eventuali complici.

Su disposizione della Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia, che coordina le indagini, il 15enne è stato trasferito all’Istituto penale per i minorenni di Firenze.