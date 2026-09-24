FrontPage | Trump all’Onu e Xi alla Casa Bianca

Trump minaccia l’Iran all’Onu e pensa di bloccare l’export di gasolio. Scontro con la stampa, midterm in salita e tappeto rosso per Xi.

Cuciniamo insieme | Polpette filanti
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Cuciniamo insieme | Polpette filanti

Lo confessiamo, abbiamo pensato questa ricetta per fare il famoso “pacco da su” per una figlia che divide l’appartamento da universitaria con altre due bocche da sfamare. E’ una preparazione semplice, molto appetitosa e che con un buon contorno e…