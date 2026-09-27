Votantonio | Vannacci deve ringraziare i suoi nemici

Inchieste, articoli, insulti. Nonostante le accuse quotidiane, Futuro nazionale continua a crescere e il generale ha sempre più visibilità. Suggerimento ai suoi nemici: visti risultati, forse è arrivato il momento di cambiare strategia.
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Ruba una Land Rover e fugge sulla E45: arrestato minorenne
Il minore avrebbe speronato un’auto durante la fuga e aggredito i Carabinieri dopo essere stato bloccato. La vettura era stata rubata a Ravenna.
FrontPage | Trump all’Onu e Xi alla Casa Bianca
Trump minaccia l’Iran all’Onu e pensa di bloccare l’export di gasolio. Scontro con la stampa, midterm in salita e tappeto rosso per Xi.
Caivano, vermi negli alimenti di una comunità per minori
Farine, riso e cibo congelato senza tracciabilità e in condizioni igieniche non conformi: denunciata la responsabile della cooperativa e sequestrato un deposito.
Chiuso il Colosseo dopo la morte dell’operaio
La decisione del ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo la morte di Andrea Moretti, precipitato durante i lavori per la nuova illuminazione.
Belpietro: «I veri discriminati sono gli italiani»
Maurizio Belpietro analizza i temi più caldi dell'attualità politica e sociale, a partire dalla proposta di porre un tetto agli alunni stranieri nelle classi e al divieto del burqa. Il Direttore smonta le accuse di discriminazione mosse da Roberto Speranza…