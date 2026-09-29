Roma, sgomberato edificio occupato a Tor Sapienza: due arresti

È stato sgomberato e bonificato lo stabile di via Tallone, a Tor Sapienza, nella periferia di Roma, da tempo abbandonato e trasformato in un rifugio di fortuna. L’operazione è stata condotta da contingenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, coordinati dal dirigente del V Distretto Prenestino.

Al termine delle verifiche sono state individuate 25 persone di origine extracomunitaria prive di documenti, accompagnate all’Ufficio Immigrazione della Questura. La loro posizione è ora al vaglio degli specialisti della Polizia di Stato.

Due persone, rispettivamente di origine gambiana e nigeriana, sono state invece arrestate con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati complessivamente circa 2 chili di droga e circa 4mila euro in contanti. All’interno dell’immobile è stata inoltre trovata una pistola di piccolo calibro e sono stati recuperati sei scooter risultati rubati.