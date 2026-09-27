Nel corso della sua visita a Lourdes, Papa Leone XIV torna sui temi del fine vita e dell’aborto e ribadisce la posizione della Chiesa sulla tutela della vita. «È impossibile considerare normale dare la morte», afferma il Pontefice, sottolineando inoltre che «ciò che è legale non è necessariamente morale». Le parole arrivano a pochi mesi dall’approvazione in Francia della legge che introduce il diritto all’assistenza nel morire.
Il Papa sul fine vita: «Nessuna legge può dare la morte»
Il Pontefice interviene a Lourdes sul fine vita e sull’aborto: «È impossibile considerare normale dare la morte». E ribadisce che ciò che è previsto dalla legge non è necessariamente morale.