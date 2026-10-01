Flydubai, il passeggero in cabina: «Sembrava un film»

«È stata un’esperienza agghiacciante, proprio come nei film». È il racconto di Asaf Rajuan, uno dei passeggeri che sarebbero entrati nella cabina di pilotaggio del volo Flydubai durante l’emergenza.

Rajuan racconta di aver sentito delle grida provenire dalla zona dei servizi igienici e di aver visto uscire di corsa la madre di una ragazza. «Abbiamo capito che era successo qualcosa all’aereo: aveva perso il controllo e stava precipitando in picchiata», spiega.

Di fronte a una situazione in cui, racconta il passeggero, era «o la va o la spacca», alcuni passeggeri hanno deciso di intervenire. «Sono davvero contento che sia tutto alle spalle», conclude Rajuan.

Il volo Flydubai FZ1073, diretto da Dubai a Tel Aviv, è stato costretto a cambiare rotta dopo un’emergenza a bordo, con una brusca perdita di quota e una situazione di tensione nella cabina di pilotaggio. L’aereo è poi atterrato a Tabuk, in Arabia Saudita, con tutti i passeggeri in salvo.

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