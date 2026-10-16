Tutta La Verità | Belpietro: «Via il prosciutto dalle mense per compiacere i musulmani»

Mentre gli studenti vanno in piazza (manipolati da sinistra e sindacato), c’è chi pensa a togliere il maiale dalle mense scolastiche: è l’ennesimo segno di sottomissione. Sostenuto da chi si ostina a negare la realtà e a non vedere i pericoli del radicalismo. Confermati dalle nuove scoperte sul caso dell’attentatore di Modena.
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