Milano, incendio in casa: morta una donna di 75 anni

Una donna di 75 anni è morta in un incendio divampato poco prima delle 13.30 di oggi nel suo appartamento al secondo piano di un edificio in via Demonte, a Milano. L’anziana viveva da sola e non è riuscita a salvarsi.

Le squadre dei vigili del fuoco, intervenute dalla sede centrale e da Sesto San Giovanni, hanno trovato nell’abitazione tre bombole di ossigeno sanitario, una delle quali avvolta dalle fiamme. Il tempestivo intervento ha evitato che il fuoco potesse provocare un’esplosione.

I fumi della combustione hanno reso necessaria anche l’evacuazione dei residenti al piano superiore. Alcuni sono stati assistiti sul posto dal personale del 118, senza necessità di ricovero in ospedale.

Le cause dell’incendio sono al vaglio del Nucleo investigativo antincendi territoriale (Niat) regionale dei vigili del fuoco. Sono ancora in corso le operazioni di smassamento e bonifica.

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