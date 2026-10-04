Pillole di galateo | Il vademecum dei calzini da uomo

Carlo Cambi e la Maestra di Cerimonie Petra Carsetti svelano il galateo dei calzini maschili: regole di stile ed errori da evitare.
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Flydubai, il passeggero in cabina: «Sembrava un film»
Asaf Rajuan, tra i passeggeri entrati nella cabina di pilotaggio del volo Flydubai, racconta quei drammatici minuti: «Un'esperienza agghiacciante». Le urla, l'aereo in picchiata e la decisione di intervenire.
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