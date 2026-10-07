FrontPage | Quattro settimane al voto

A un mese dal voto gli americani fanno i conti con il gasolio a 6 dollari, la Corte Suprema sul clima e il Brasile di Bolsonaro.
Da non perdere
7 ottobre, alla sinagoga di Roma la commemorazione della strage
L’ambasciatore israeliano Peled: «Sentirsi al sicuro è un diritto di tutti». Fadlun: «In Italia non c’è spazio per chi compie atti di violenza».
Peschiera del Garda, incendio al campeggio. 30 bungalow distrutti
Il rogo è divampato poco prima delle 6: ferite e intossicate una ventina di persone, sette delle quali trasportate in ospedale.
Milano, incendio in casa: morta una donna di 75 anni
Le fiamme sono divampate poco prima delle 13.30 in un appartamento di via Demonte. Nell'abitazione i vigili del fuoco hanno trovato tre bombole di ossigeno sanitario, una delle quali avvolta dal fuoco. Evacuati alcuni residenti.
Pillole di galateo | Il vademecum dei calzini da uomo
Carlo Cambi e la Maestra di Cerimonie Petra Carsetti svelano il galateo dei calzini maschili: regole di stile ed errori da evitare.
Cuciniamo insieme | Pollo con i peperoni
Magari è cosa che affascina solo noi diversamente giovani che ricordiamo la tivvù in bianco e nero: è la disputa della Sora Lella (Fabrizi) tra pollo alla romana e pollo alla Marengo che si dice fu servito a Napoleone dopo…
L’ultima deriva: cocaina alla frutta
Varese, blitz dei finanzieri nei boschi: scoperti 70 chili di droga per un valore di 5 milioni. Stupefacenti al gusto fragola e cocco. Tre arresti, «sequestrato» il bassotto dei pusher.
Favata: «Ritornare alla magia di Atlantico, con U.T. Gandhi nel cuore»
Enzo Favata, fondatore dello storico quintetto Atlantico, presenta il nuovo album Ritornare, realizzato per la Ecm. E ricorda il batterista U.T. Gandhi, scomparso dopo aver misteriosamente lasciato in questo lavoro il suo ultimo saluto.