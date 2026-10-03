Favata: «Ritornare alla magia di Atlantico, con U.T. Gandhi nel cuore»

Enzo Favata, fondatore dello storico quintetto Atlantico, presenta il nuovo album Ritornare, realizzato per la Ecm. E ricorda il batterista U.T. Gandhi, scomparso dopo aver misteriosamente lasciato in questo lavoro il suo ultimo saluto.

Nel disco torna il realismo magico e le rotte sonore di un gruppo che dopo 18 anni si è rimesso in viaggio.

Votantonio | Vannacci deve ringraziare i suoi nemici
Video

Votantonio | Vannacci deve ringraziare i suoi nemici

Inchieste, articoli, insulti. Nonostante le accuse quotidiane, Futuro nazionale continua a crescere e il generale ha sempre più visibilità. Suggerimento ai suoi nemici: visti risultati, forse è arrivato il momento di cambiare strategia.