Favata: «Ritornare alla magia di Atlantico, con U.T. Gandhi nel cuore»

Enzo Favata, fondatore dello storico quintetto Atlantico, presenta il nuovo album Ritornare, realizzato per la Ecm. E ricorda il batterista U.T. Gandhi, scomparso dopo aver misteriosamente lasciato in questo lavoro il suo ultimo saluto.
Nel disco torna il realismo magico e le rotte sonore di un gruppo che dopo 18 anni si è rimesso in viaggio.
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