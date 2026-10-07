7 ottobre, alla sinagoga di Roma la commemorazione della strage

Si sono svolte alla sinagoga di Roma le commemorazioni per il terzo anniversario della strage del 7 ottobre al Festival di Supernova, in Israele.
«Sentirsi al sicuro è un diritto di tutti», ha detto ai giornalisti l’ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled.
«In Italia non ci può essere spazio per chi entra illegalmente per compiere atti di violenza», ha dichiarato invece Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma.
«Non bisogna dimenticare gli atti di odio», ha sottolineato Livia Ottolenghi, presidente dell’UCEI.