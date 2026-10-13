I Paesi che consumano più carbone

Da non perdere
Garlasco, il legale di Sempio sulle impronte: «Siamo andati oltre le risultanze della Procura»
L’avvocato Liborio Cataliotti rivendica il lavoro dei consulenti sulle 25 impronte di scarpe trovate sulla scena del delitto: «Abbiamo usato strumenti 3D e quattro calzature con la stessa suola».
Sardegna, speleologo intrappolato in una grotta dopo una frana
L’uomo è bloccato da ieri pomeriggio nella grotta di Gorropeddu, a Urzulei, in Ogliastra. Oltre 30 tecnici del Soccorso alpino e speleologico impegnati nel recupero.
Houthi, raid su Riad: «Colpiti aeroporti e impianti energetici»
Il portavoce militare Yahya Saree rivendica quattro operazioni nelle ultime 24 ore con missili balistici, missili da crociera e droni. Nel mirino anche gli aeroporti di Riad e Dammam e due impianti di Aramco
Ceuta, sgomberato l’accampamento di migranti
Le autorità spagnole hanno smantellato l'accampamento nell'enclave nordafricana a due giorni dall'arrivo dei reali di Spagna. La struttura era nata dopo l'afflusso di oltre 70.000 persone dal vicino Marocco.
Tajani: «Vogliamo governare Milano, Perego incarna la città»
Il leader di Forza Italia rilancia la candidatura di Matteo Perego di Cremnago a sindaco di Milano: «Serve un primo cittadino in sintonia con lo spirito della città, tra rinnovamento e comprensione».
Il Papa: «Ho un nodulo al polmone, mi opererò»
Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus di avere un nodulo al polmone, individuato in fase iniziale durante alcuni accertamenti medici. L'intervento per rimuoverlo è già programmato nei prossimi giorni.
Pillole di galateo | Il corretto uso dei braccioli nelle sedie
Pillole di galateo | Il corretto uso dei braccioli nelle sedie