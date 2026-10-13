I Paesi che consumano più carbone

Ceuta, sgomberato l’accampamento di migranti
Video

Ceuta, sgomberato l’accampamento di migranti

Le autorità spagnole hanno smantellato l'accampamento nell'enclave nordafricana a due giorni dall'arrivo dei reali di Spagna. La struttura era nata dopo l'afflusso di oltre 70.000 persone dal vicino Marocco.