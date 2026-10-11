Ceuta, sgomberato l’accampamento di migranti

Le autorità spagnole hanno sgomberato l’ultimo grande accampamento di migranti a Ceuta, l’enclave spagnola sulla costa nordafricana, a due giorni dalla visita dei reali di Spagna. L’insediamento era sorto in seguito all’arrivo massiccio di persone dal vicino Marocco, registrato il 30 e il 31 luglio, quando oltre 70.000 persone raggiunsero il territorio spagnolo.

Lo sgombero arriva dunque alla vigilia della visita della famiglia reale, in un territorio che rappresenta uno dei principali punti di passaggio per chi cerca di entrare in Europa dal Nord Africa.