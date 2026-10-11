Pillole di galateo | Il corretto uso dei braccioli nelle sedie
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Tempo di silenzi e funghi per dirla con Francesco De Gregori, ma anche di sapori un po’ speziati, morbidi, confidenti con la frescura che avanza. Ecco un primo piatto facilissimo, rapido e gustoso da fare che ha come primo ingrediente…
25 anni fa la strage di Linate, il più grave disastro aereo in Italia
L'8 ottobre 2001 lo scontro in pista tra un MD-87 della SAS e un Cessna privato causò 118 vittime.
Chi importa più petrolio nel mondo
Quali sono i Paesi che acquistano più greggio dall'estero? La classifica dei principali importatori mondiali di petrolio.
FrontPage | Quattro settimane al voto
A un mese dal voto gli americani fanno i conti con il gasolio a 6 dollari, la Corte Suprema sul clima e il Brasile di Bolsonaro.
7 ottobre, alla sinagoga di Roma la commemorazione della strage
L’ambasciatore israeliano Peled: «Sentirsi al sicuro è un diritto di tutti». Fadlun: «In Italia non c’è spazio per chi compie atti di violenza».
Velletri, officina abusiva trasformata in base dello spaccio
Operazione dei carabinieri tra Velletri, Lariano e il nord pontino: sequestrati oltre 500 grammi di droga, una pen-gun e centinaia di munizioni.
Frode fiscale e riciclaggio, la Gdf sequestra 37 milioni
La Guardia di Finanza di Ravenna ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie per circa 37 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta su una presunta frode fiscale e sul successivo riciclaggio dei profitti illeciti.