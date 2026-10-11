Pillole di galateo | Il corretto uso dei braccioli nelle sedie

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Cuciniamo insieme | Penne lisce con crema di noci
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Cuciniamo insieme | Penne lisce con crema di noci

Tempo di silenzi e funghi per dirla con Francesco De Gregori, ma anche di sapori un po’ speziati, morbidi, confidenti con la frescura che avanza. Ecco un primo piatto facilissimo, rapido e gustoso da fare che ha come primo ingrediente…