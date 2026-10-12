Sardegna, speleologo intrappolato in una grotta dopo una frana

Uno speleologo è intrappolato da ieri pomeriggio nella grotta di Gorropeddu, nel territorio di Urzulei, in Ogliastra, in Sardegna. L’uomo, vivo e cosciente, è rimasto bloccato a circa 10 metri di profondità dopo il distacco di materiale roccioso dalle pareti della cavità.

Le operazioni di recupero sono in corso e si presentano particolarmente complesse. Più di 30 tecnici del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico, tra cui medici ed esperti nelle operazioni di disostruzione, sono al lavoro con il supporto dei vigili del fuoco.

I soccorritori stanno rimuovendo manualmente i detriti che ostruiscono l’accesso alla grotta, per raggiungere lo speleologo, che potrebbe trovarsi sotto altro materiale di diverse dimensioni. Intanto è in corso il potenziamento del dispositivo di soccorso.