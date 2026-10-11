Tajani: «Vogliamo governare Milano, Perego incarna la città»

«Milano è la città che noi vogliamo governare». Antonio Tajani, leader di Forza Italia, rilancia così l’obiettivo del partito in vista delle prossime elezioni comunali e sostiene la candidatura di Matteo Perego di Cremnago.

Intervenendo dal palco di un evento organizzato in città, Tajani ha spiegato che la scelta del candidato non dipende soltanto dalla sua appartenenza politica, ma dalla sua capacità di rappresentare l’identità milanese. «Incarna lo spirito di milanesità di cui ha bisogno la città, quello spirito di rinnovamento ma anche di comprensione», ha dichiarato.