Tajani: «Vogliamo governare Milano, Perego incarna la città»

«Milano è la città che noi vogliamo governare». Antonio Tajani, leader di Forza Italia, rilancia così l’obiettivo del partito in vista delle prossime elezioni comunali e sostiene la candidatura di Matteo Perego di Cremnago.

Intervenendo dal palco di un evento organizzato in città, Tajani ha spiegato che la scelta del candidato non dipende soltanto dalla sua appartenenza politica, ma dalla sua capacità di rappresentare l’identità milanese. «Incarna lo spirito di milanesità di cui ha bisogno la città, quello spirito di rinnovamento ma anche di comprensione», ha dichiarato.

Ceuta, sgomberato l’accampamento di migranti
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Le autorità spagnole hanno smantellato l'accampamento nell'enclave nordafricana a due giorni dall'arrivo dei reali di Spagna. La struttura era nata dopo l'afflusso di oltre 70.000 persone dal vicino Marocco.

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Il direttore d’orchestra Enrico Onofri presenta il suo nuovo lavoro discografico, Beethoven & the Italians (Harmonia Mundi), e racconta il viaggio alla scoperta della prassi storicamente informata. Un bagaglio che illumina le sue interpretazioni, come si può ascoltare nel confronto…