Sardegna, liberato lo speleologo intrappolato in grotta: è cosciente

È stato liberato Luca Olmetto, lo speleologo di 31 anni rimasto intrappolato per 24 ore nella grotta di Gorropeddu, nel territorio di Urzulei, in Ogliastra, in Sardegna. I tecnici del Soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungerlo scavando a mano tra i detriti fino al cunicolo in cui era bloccato.

Originario di Codrongianos, Olmetto è cosciente, ma presenta traumi e ferite. Le operazioni di soccorso si sono concentrate sulla rimozione del materiale che gli impediva di uscire dalla cavità.