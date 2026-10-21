Milano, Sardone: «I maranza hanno vinto sulle istituzioni. Sala doveva chiudere piazza Duomo»

L’eurodeputata della Lega critica la gestione dei disordini a Milano e punta il dito contro il sindaco Beppe Sala: «Diamo l’immagine che i maranza hanno vinto sulle istituzioni». Lo ha dichiarato in un punto stampa al Parlamento europeo di Strasburgo.