Milano, Sardone: «I maranza hanno vinto sulle istituzioni. Sala doveva chiudere piazza Duomo»

L’eurodeputata della Lega critica la gestione dei disordini a Milano e punta il dito contro il sindaco Beppe Sala: «Diamo l’immagine che i maranza hanno vinto sulle istituzioni». Lo ha dichiarato in un punto stampa al Parlamento europeo di Strasburgo.
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Ciclone Harry, Falcone (FI): «Dall’Ue 75 milioni per Sicilia, Sardegna e Calabria»
L’eurodeputato di Forza Italia, Marco Falcone, dopo il voto sui fondi europei per i danni provocati dal ciclone: «Le risorse vanno tradotte in interventi concreti, a partire dalle ricostruzioni».
Scontri a Milano, Vannacci: «Li andremo a prendere uno a uno nelle case»
Il leader di Futuro Nazionale interviene in videocollegamento alla conferenza stampa sulla sicurezza e torna sulle devastazioni di Milano: «Queste violenze sono terrorismo».
Controlli a tappeto in piazza Duomo dopo i disordini. Salvini: «Grazie alle forze dell’ordine»
Polizia e carabinieri identificano i ragazzi in centro dopo gli scontri e i saccheggi del fine settimana. L’annunciata nuova manifestazione, circolata sui social, si è rivelata un flop. Il ministro Salvini è arrivato in piazza per ringraziare gli agenti.
«C’è una bomba sull’aereo». Volo Malpensa-Jeddah costretto a un atterraggio di emergenza
L'allarme è stato lanciato da una donna in evidente stato di agitazione. Le verifiche degli specialisti hanno dato esito negativo.
Paura di nuovi disordini a Milano, chiudono i negozi del lusso
Serrande abbassate per Prada, Gucci, Dior, Dolce&Gabbana e altri marchi dopo la guerriglia e i saccheggi del fine settimana. Polizia schierata agli incroci con via Manzoni e corso Matteotti.
Autotrasportatori in piazza a Bari: «Il caro carburante ricadrà sui consumatori»
Tafuni (Acar): «Duemila euro in più al mese per ogni mezzo». Ragone chiede alla Regione un tavolo tecnico permanente per affrontare i rincari e ottenere risposte concrete.
Roma, sequestrati 210 kg di hashish nascosti in 15 kayak gonfiabili
La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane hanno intercettato a Fiumicino una spedizione dagli Stati Uniti diretta a un rivenditore di articoli sportivi nella Capitale. Due persone sono state arrestate durante la consegna controllata.