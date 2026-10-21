Milano, vertice sulla sicurezza dopo gli scontri

È iniziato poco dopo le 11, in Prefettura a Milano, il vertice del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Claudio Sgaraglia dopo il fine settimana di scontri, saccheggi e devastazioni.

Alla riunione partecipano il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sindaco Beppe Sala, il capo della Polizia Vittorio Pisani, il questore Bruno Megale, il procuratore capo Marcello Viola e i vertici delle forze dell’ordine.

In Prefettura è arrivato anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario della Lega, Matteo Salvini, la cui presenza non era stata annunciata.