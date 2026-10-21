Napoli, gli sfollati di Pozzuoli al fianco degli autotrasportatori: «Una battaglia comune»

Gli sfollati di Pozzuoli si uniscono alla protesta degli autotrasportatori al porto di Napoli. L’incontro è avvenuto al presidio nei pressi del varco Bausan, dove i camionisti stanno manifestando contro il caro carburante e l’aumento dei costi che gravano sul settore.

La loro presenza porta nella mobilitazione anche la voce di chi, dopo aver perso la propria casa, deve affrontare nuove difficoltà economiche. Gli sfollati hanno espresso solidarietà ai lavoratori del trasporto merci, riconoscendo nella loro protesta una battaglia comune, che coinvolge anche le famiglie già colpite dall’emergenza abitativa.

«Siamo senza casa e il caro vita pesa ancora di più»: una testimonianza che lega la crisi abitativa ai rincari e alle difficoltà quotidiane di chi fatica a sostenere le spese.