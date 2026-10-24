Milano, negozi chiusi e vetrine blindate: paura prima dei cortei

Milano si prepara ai cortei di oggi, sabato 24 ottobre, dopo i saccheggi e le devastazioni dello scorso fine settimana. Nelle vie del Quadrilatero della moda, tra via Montenapoleone e via della Spiga, alcuni negozi hanno coperto le vetrine con pannelli di legno. Altri commercianti hanno scelto di tenere chiuso. La Rinascente ha annunciato la chiusura nel pomeriggio, alle 15, nonostante l’appello del sindaco Giuseppe Sala a non abbassare le serrande.

In città sono stati predisposti servizi di sicurezza con oltre 1.400 agenti e militari. Le perquisizioni hanno interessato Milano, Monza e altre venti città. Il Movimento 17 ottobre ha annullato le piazze annunciate e ha comunicato che indicherà tre punti di ritrovo per ciascuna città alle 14.30. Manifestazioni sono attese anche a Roma, Bologna, Padova, Bari, Genova, Torino e Firenze.