Innarella e il Romanzo musicale della Rustica: da baby gang a big band

Il sassofonista Pasquale Innarella racconta l’avventura della Rustica X Band, nata 26 anni fa in una delle borgate più difficili di Roma. E ripercorre la sua carriera, dallo sbarco nella Capitale nel 1984, presentando il Garbatella jazz festival.