Innarella e il Romanzo musicale della Rustica: da baby gang a big band

Il sassofonista Pasquale Innarella racconta l’avventura della Rustica X Band, nata 26 anni fa in una delle borgate più difficili di Roma. E ripercorre la sua carriera, dallo sbarco nella Capitale nel 1984, presentando il Garbatella jazz festival.
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Milano, negozi chiusi e vetrine blindate: paura prima dei cortei
In via Montenapoleone e via della Spiga compaiono pannelli di legno sulle vetrine dopo i saccheggi del weekend scorso. La Rinascente abbassa le serrande alle 15, mentre oltre 1.400 agenti e militari presidiano la città.
Serbia, migliaia di studenti in marcia su Belgrado prima del voto
Studenti arrivati a piedi da diverse città serbe convergono sulla capitale per la manifestazione conclusiva della campagna. Domenica 25 ottobre le elezioni parlamentari anticipate, con la lista sostenuta dal movimento studentesco che sfida il partito al governo.
Rocca di Papa, finto carabiniere chiama un militare vero: fermato un 21enne
Il giovane, originario della Campania, è gravemente indiziato di tentata estorsione. È stato bloccato dai carabinieri della Compagnia di Frascati dopo essersi presentato a casa della vittima, un militare in servizio.
Milano, Procaccini: «Violenza fine a se stessa, nessuna giustificazione politica»
L’eurodeputato di Fratelli d’Italia ha condannato gli episodi di violenza nel capoluogo lombardo: «È criminalità». Lo ha dichiarato in un’intervista al Parlamento europeo di Strasburgo.
Trump sulle violenze in Francia: «Che diavolo hanno combinato? Da noi non accadrà»
Il presidente americano è intervenuto durante un comizio in Carolina del Sud, dopo che le proteste in diverse città francesi sono degenerate in violenze nel fine settimana. Il suo discorso è stato interrotto più volte da alcuni manifestanti.
Parigi in coprifuoco: pendolari bloccati dalla chiusura della metro
La polizia ha disposto nuove restrizioni in alcune zone della capitale francese che avevano riportato la calma dopo gli scontri e i saccheggi del fine settimana.
Blitz tra i camionisti: 71 denunciati. Oggi decreto per Tir e agricoltori
Oggi arriva un decreto con altre risorse per gli autotrasportatori. Il fronte della protesta si divide, ma molti camionisti continuano a bloccare le strade. Problemi pure per i mezzi di soccorso. Piantedosi ai prefetti: «Massima attenzione alle infiltrazioni criminali».