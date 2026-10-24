Le chat del Movimento 17 ottobre: «Sfondare gli sbarramenti», «non scappare»

La mobilitazione si prepara lontano dalle piazze, attraverso conversazioni in cui vengono definite modalità e tempi dell’azione. A colpire sono soprattutto le indicazioni per aggirare il rischio di trovare le forze dell’ordine già schierate e le istruzioni su come reagire durante gli scontri.

I messaggi ricostruiscono una strategia che punta a spostare i concentramenti all’ultimo momento e a far convergere i gruppi in un’unica piazza. È questo il contenuto delle chat finite al centro dell’attenzione, mentre nelle città cresce l’allerta per le proteste.