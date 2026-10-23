Meloni: «Correggere i messaggi fuorvianti sulle droghe, non sono un diritto»

Il presidente del Consiglio interviene all’incontro internazionale sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, promosso da Italia e Francia a San Patrignano: «Assicurare un percorso di cura a chi chiede aiuto».

«Abbiamo avviato un’interlocuzione proficua con i principali network per correggere messaggi fuorvianti che troppo spesso abbiamo ascoltato in passato». Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, promosso da Italia e Francia, cofondatori della Coalizione europea contro le droghe (Ecad), nella Comunità di San Patrignano.

Il premier ha sottolineato che la prevenzione è il primo dei principi contenuti nella dichiarazione finale che sarà sottoscritta al termine dell’incontro. «La prevenzione deve venire prima di tutto e deve cominciare il prima possibile», ha affermato.

L’azione, ha aggiunto Meloni, deve coinvolgere giovani, famiglie, scuole e università, raggiungendo anche gli ambienti digitali frequentati dai ragazzi. «Deve impegnare i media in un’opera di corretta informazione, molto più di quanto sia stato fatto finora», ha concluso.

Lockdown, vaccini, giovani: Palù torna in sé
Salute

Lockdown, vaccini, giovani: Palù torna in sé

L’ex presidente di Aifa ammette che le serrate generalizzate non avevano basi scientifiche: «Una misura politica. Tachipirina e vigile attesa? Una cazzata». E quando gli viene chiesto il perché del silenzio, confessa di aver ceduto alle pressioni di Magrini.

Taroccato lo studio sul «vaccino universale»
Salute

Taroccato lo studio sul «vaccino universale»

Un paper pubblicato nel 2022 che intendeva gettare le basi per un siero efficace contro tutte le varianti del Covid è stato ritirato: conteneva «dati fabbricati» e «immagini falsificate». Intanto continuiamo a pagare: dal 2023 l’Italia ha speso un miliardo in fiale.