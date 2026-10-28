La Russa: «La mia responsabilità nei fatti del ’73 è una fake news»

«Per quanto mi riguarda personalmente, è una completa fake, una notizia infondata qualsiasi mia responsabilità e partecipazione ai drammatici episodi che costarono la vita al povero agente Antonio Marino». Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un video pubblicato sui social, nel quale ricostruisce i fatti del 12 aprile 1973 a Milano.

Quel giorno, dopo il divieto di un corteo del Movimento sociale italiano e di un successivo comizio, si verificarono violenti scontri che portarono alla morte dell’agente di polizia Antonio Marino.

La Russa respinge ogni coinvolgimento personale e ribadisce la propria condanna della violenza: «Nessuno potrà mai impedirmi di dire chiaro e forte, come feci allora e come fece il Msi, che la violenza va condannata senza se e senza ma».