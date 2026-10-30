Bosnia, elicottero italiano caduto: le immagini del luogo dell’incidente

Le immagini riprese la mattina successiva all’incidente mostrano il luogo in cui è precipitato un elicottero italiano impegnato nella missione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUFOR). Lo schianto è costato la vita a quattro membri dell’equipaggio e ha provocato undici feriti.
Secondo quanto riferito da EUFOR, il velivolo, un Chinook CH-47, stava svolgendo una «missione di routine» quando è precipitato nella regione di Brčko, circa 180 chilometri a nord di Sarajevo.
Sull’incidente la Procura militare di Roma ha avviato un fascicolo d’indagine.