Meloni omaggia i quattro militari morti in Bosnia: rose al Villaggio della Difesa

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha reso omaggio ai quattro militari italiani che hanno perso la vita in Bosnia, deponendo un mazzo di rose al Villaggio della Difesa al Circo Massimo, a Roma, insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto.
«Simone, Claudio, Franco Adriano, Laura. Quattro vite spezzate mentre servivano l’Italia. Oggi il mio pensiero è per loro e per chi li ama», ha scritto il premier sui social, invitando i cittadini a partecipare al ricordo: «Chi vuole porti un fiore al Villaggio della Difesa al Circo Massimo».