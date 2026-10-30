Il corteo del sindacato Usb del 30 ottobre in piazza Duca d’Aosta, a Milano

I lavoratori, circa 15.000, si sono trovati davanti alla stazione centrale del capoluogo lombardo per poi muoversi verso corso Buenos Aires, dove si sono congiunti con il corteo degli studenti in direzione della tangenziale est.
Esposte bandiere del sindacato, di Rifondazione comunista, dei partigiani pro-Tito e della Palestina. Il corteo ha iniziato la sua marcia in modo pacifico, senza causare disordini.
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