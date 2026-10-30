Torino, scontri in piazza Castello: cariche della polizia contro il corteo

Scontri in piazza Castello a Torino, dove le forze dell’ordine hanno effettuato alcune cariche contro il corteo di studenti e antagonisti. Gli agenti hanno azionato anche un idrante per respingere i manifestanti che si erano avvicinati ai cordoni predisposti a protezione della Prefettura.

Le cariche sono durate pochi secondi. Il corteo si svolge nell’ambito dello sciopero generale organizzato da Usb Piemonte, con la partecipazione di lavoratori e studenti, contro l’economia di guerra e il carovita.