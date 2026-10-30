Roma, cassonetti in fiamme vicino al Colosseo: scontri durante il corteo

Momenti di forte tensione nel centro di Roma durante il corteo per lo sciopero generale. Nei pressi del Colosseo, lungo via Claudia, sul Celio, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.
Un gruppo di persone con il volto coperto ha lanciato sassi, bottiglie di vetro e petardi contro gli agenti schierati, dando fuoco ad alcuni cassonetti lungo la strada.
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