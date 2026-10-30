Milano, 30.000 manifestanti invadono la Tangenziale Est durante lo sciopero

Durante il corteo per lo sciopero generale, circa 30mila manifestanti hanno invaso la Tangenziale Est di Milano, intonando cori contro il governo Meloni e in sostegno della Palestina.

Lungo il percorso, alcuni dimostranti si sono arrampicati su due pannelli dell’infomobilità, srotolando gli striscioni «Gen Maranza» e «Le monde est à nous». Altri sono saliti su un cavalcavia, esponendo la scritta «Ci vogliono divisi per rubarci il futuro».

Alla stazione di servizio di Cascina Gobba sono inoltre comparse alcune scritte: «Benza a 2€ è violenza», «Blocca tutto» e «Meloni dimissioni».