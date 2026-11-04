Firenze ricorda l’alluvione a 60 anni dal fango: al Niccolini in scena «Sotto una gran piova d’acqua»

A sessant’anni esatti dal 4 novembre 1966, Firenze rinnova la memoria di uno dei momenti più drammatici della sua storia recente: la devastante alluvione dell’Arno che sommerse strade, case e un patrimonio artistico inestimabile.

In occasione delle celebrazioni ufficiali per il 60° anniversario, questa sera alle ore 21:00 il Teatro Niccolini di Firenze (via Ricasoli 3) ospita «Sotto una gran piova d’acqua…», una lettura drammatizzata curata da La Compagnia delle Seggiole. Lo spettacolo ripercorre, attraverso cronache, racconti e memorie dell’epoca, l’impatto della tragedia e lo straordinario spirito di rinascita che vide accorrere nel capoluogo toscano migliaia di giovani da tutto il mondo, passati alla storia come gli «angeli del fango».

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Cronaca

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