L’attentato di Modena potrebbe non essere stato soltanto il gesto di un uomo frustrato dalla propria situazione personale. È su questo che torna a insistere la famiglia di Monica Esposito, la donna investita il 16 maggio da Salim El Koudri e morta dopo circa due mesi di agonia in ospedale. Giovanni Esposito, il fratello della vittima, attraverso il suo legale Deborah De Cicco, ha presentato un’istanza alla Direzione distrettuale antimafia di Bologna e alla Procura di Modena per chiedere nuovi accertamenti: 24 quesiti che puntano soprattutto a verificare l’eventuale matrice terroristica dell’attacco e la premeditazione.

La famiglia contesta l’esclusione della pista terroristica

La richiesta arriva mentre il fascicolo si avvia verso la conclusione delle indagini. La Dda di Bologna ha infatti escluso, allo stato degli atti, l’aggravante della finalità terroristica, lasciando il procedimento alla Procura di Modena. Secondo la procuratrice aggiunta Morena Plazzi, che si occupa di terrorismo, fin da subito, dalle prime fasi, sarebbe emerso un quadro riconducibile al grave stato di turbamento e frustrazione dell’indagato, legato alla sua situazione personale, familiare e lavorativa. Una ricostruzione che la famiglia di Monica contesta. «A quanto ci risulta, le indagini sono di fatto concluse e in soli cinque mesi, in modo inspiegabile e sbalorditivo», ha dichiarato l’avvocata De Cicco. «Forse la spiegazione è che non si è mai indagato né veramente approfondito nella direzione della finalità terroristica, ma solo su una strage comune determinata dalla frustrazione dell’autore». Per la legale, dunque, la pista terroristica non sarebbe stata esplorata adeguatamente.

L’istanza è stata predisposta con il supporto di un consulente esperto di terrorismo jihadista, Francesco Bergoglio, e di un ex funzionario della Digos antiterrorismo. Tra i punti sui quali la difesa chiede di fare luce c’è innanzitutto il viaggio compiuto da El Koudri in Europa: dove abbia soggiornato, chi abbia incontrato e quali movimenti bancari abbia effettuato, compreso l’importo complessivo delle spese sostenute. Gli investigatori dovrebbero inoltre approfondire le e-mail relative all’organizzazione di un pellegrinaggio di purificazione alla Mecca.

I messaggi cancellati e le chiamate da approfondire

Un altro capitolo riguarda il materiale digitale. La legale chiede di verificare se sia possibile recuperare, attraverso Meta, i contenuti e i messaggi cancellati da Telegram e WhatsApp poco prima dell’attentato dal telefono utilizzato per pubblicare una bandiera dell’Isis. Nell’elenco figurano anche le numerose chiamate effettuate dall’indagato ad ambasciate, musei e forze di polizia straniere, per le quali vengono sollecitati approfondimenti con il supporto di Europol ed Eurojust. Chiesta inoltre la traduzione dei manoscritti in arabo trovati nella sua abitazione e dei contenuti pubblicati online e successivamente rimossi dalle piattaforme.

La segnalazione all’intelligence e il profilo di El Koudri

La difesa vuole poi capire perché il profilo di El Koudri non sarebbe stato sottoposto al Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa), nonostante una precedente segnalazione all’intelligence. A questo proposito viene richiamato anche il servizio di Fuori dal Coro trasmesso il 27 settembre 2026, sul quale la legale chiede ulteriori verifiche.

I dubbi sulla premeditazione

Infine, c’è il nodo della premeditazione. De Cicco sollecita controlli sugli eventuali accessi dell’auto utilizzata da El Koudri nella zona a traffico limitato del centro storico di Modena nei periodi precedenti al 16 maggio. Ma soprattutto chiede una consulenza cinematica per ricostruire la traiettoria del veicolo e verificare se l’azione fosse stata pianificata per provocare il maggior numero possibile di vittime. «Come i veri terroristi», ha sottolineato la legale.

Ora spetterà agli uffici giudiziari valutare le richieste e decidere se disporre ulteriori approfondimenti. La famiglia di Monica, intanto, non ritiene chiuso il capitolo sulla matrice dell’attacco e chiede che ogni possibile pista venga verificata prima della conclusione dell’inchiesta.