Gianni De Gennaro, nato a Reggio Calabria nel 1948, era entrato nella polizia nel 1973. Sposato da oltre 50 anni con Carla, aveva due figli, Francesco e Giulio, ed era diventato nonno di tre nipoti. La famiglia è da sempre particolarmente legata alla Toscana, dove De Gennaro possedeva una casa di campagna nella quale trascorreva parte del tempo libero, lontano dagli impegni istituzionali e dalla vita pubblica.

Gli anni accanto a Falcone e al Pool Antimafia

La sua brillante carriera investigativa si è sviluppata negli anni della lotta a Cosa nostra. Per undici anni ha collaborato con Giovanni Falcone nelle indagini sulla mafia siciliana, diventando un uomo di fiducia del magistrato e di Paolo Borsellino. Anche Antonino Caponnetto, che dal 1983 al 1988 guidò il Pool Antimafia ideato da Rocco Chinnici nel 1980, nutriva stima nei suoi confronti. In quel gruppo, magistrati e investigatori condivisero informazioni e metodi per ricostruire gerarchie, patrimoni e relazioni dell’organizzazione mafiosa. De Gennaro partecipò inoltre alle attività investigative che contribuirono all’estradizione di Tommaso Buscetta nel 1984, passaggio importante per le indagini e per il successivo maxiprocesso di Palermo.

Dalla Dia alla guida della polizia

Nel 1993 viene nominato direttore della Direzione investigativa antimafia (Dia), in una fase segnata dalle stragi di Capaci e via D’Amelio. L’organismo punta a coordinare le forze di polizia e a colpire non soltanto i responsabili dei reati, ma anche i patrimoni e le reti di protezione delle organizzazioni criminali. Nel 2000 De Gennaro diventa capo della polizia, incarico che mantiene fino al 2007.

Il G8 di Genova e il processo per la Diaz

Il G8 di Genova del 2001 segna uno dei passaggi più complessi della sua carriera. Gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine e il blitz nella scuola Diaz, nella notte tra il 21 e il 22 luglio, aprono una lunga stagione di polemiche e procedimenti giudiziari. De Gennaro viene coinvolto in un processo per istigazione alla falsa testimonianza, ma sarà assolto definitivamente nel 2011. Nelle dichiarazioni sulla vicenda difese il ruolo complessivo della polizia, affermando: «Non credo che il comportamento di singoli, sicuramente censurabili, debba inficiare il valore e la generosità delle forze di polizia in generale».

Gli incarichi ai vertici delle istituzioni

Nel 2008 assume la guida del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), che coordina l’attività dei servizi segreti italiani. Viene nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel 2012. Nel 2013 passa alla presidenza di Finmeccanica, poi Leonardo, gruppo attivo nei settori della Difesa, dell’aerospazio e della sicurezza. Rimane alla guida fino al 2020. Dal 2023 presiede Eurolink, il consorzio incaricato della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

La stima di Falcone e il profilo riservato

De Gennaro ha sempre mantenuto un profilo pubblico riservato, lasciando che fossero soprattutto gli incarichi a delinearne il percorso. Tra le testimonianze sul suo lavoro investigativo viene ricordato un episodio riferito da Francesco Cossiga: Falcone, presentandolo al Quirinale, lo avrebbe definito «un grandissimo investigatore e un collaboratore di grande affidabilità e lealtà». Un riconoscimento che richiama la considerazione maturata negli anni delle indagini antimafia e il rapporto costruito con alcuni protagonisti della lotta a Cosa nostra.

La mafia affrontata come sistema

Gli anni trascorsi accanto a Falcone coincidono con una stagione in cui il lavoro investigativo cambia impostazione. La mafia viene affrontata come un sistema, non come una somma di episodi: ricostruire i legami tra uomini, società, attività economiche e disponibilità finanziarie diventa fondamentale per individuare il potere dell’organizzazione e le sue capacità di rigenerarsi. Il metodo del pool, fondato sulla collaborazione tra magistrati e sulla circolazione delle informazioni, permette di mettere in comune conoscenze che altrimenti resterebbero frammentate. In questo contesto si colloca l’esperienza di De Gennaro, che svilupperà poi alla guida della Dia.

Dopo una vita trascorsa a combattere i nemici dello Stato, De Gennaro si è ritrovato vittima della cultura del sospetto, delle indagini a tesi e del giustizialismo di una parte dei media, dove l’accusa spesso finisce per precedere la verità.